Saliba au Real Madrid, ça devient très sérieux

Le saison chaotique du Real Madrid va pousser Florentino Pérez à sortir le chéquier cet été. Sa priorité se nomme William Saliba.

Très peu dépensier ces dernières années, Florentino Pérez va devoir changer ses habitudes lors du prochain mercato. La saison ratée du Real Madrid prouve qu’un cycle est sur le point de s’achever dans la capitale espagnole, avec le départ annoncé de Carlo Ancelotti dans les prochaines semaines. La venue de Xabi Alonso ne fait plus beaucoup de doute et pour contenter le coach espagnol, un recrutement massif est nécessaire. La défense sera l’un des chantiers principaux du club merengue et selon les informations de Marca, la priorité du Real Madrid dans ce secteur de jeu est clairement définie. Le média espagnol est catégorique, le champion d’Espagne en titre fait de William Saliba son choix numéro 1 pour renforcer sa défense lors du mercato.

Le Real prêt à tout pour Saliba ?

Florentino Pérez « fera tout » pour s’offrir l’actuel défenseur d’Arsenal selon le média, qui ajoute que l’intérêt du Real Madrid a d’ores et déjà été communiqué aux Gunners et au défenseur de l’équipe de France. La question est maintenant de savoir quel sera le prix fixé par le club londonien par l’ancien joueur de Nice, Saint-Etienne et Marseille et jusqu’à combien sera prêt à monter le Real pour le faire venir. Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2027, William Saliba est actuellement considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde et au vu de son jeune âge (24 ans), on peut penser que les Gunners réclameront au moins 100 millions d’euros pour le natif de Bondy. Le Real Madrid, qui n’est plus vraiment habitué à dépenser autant pour un seul joueur, sera-t-il prêt à s’aligner ? Ce sera certainement le prix à payer pour s’offrir un nouveau patron en défense centrale. L’intérêt est en tout cas plus vif que jamais et le dossier promet d’animer le prochain mercato.