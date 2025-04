Pas de sanction contre Antonio Rüdiger

Dans : Liga.

Par Nathan Hanini

L’attitude du Real Madrid est vivement critiquée depuis plusieurs jours suite à la finale de Coupe du Roi. En première ligne Antonio Rüdiger, le défenseur allemand a lancé un projectile vers l’arbitre. La fédération allemande a communiqué sur son cas.

Verra-t-on Antonio Rüdiger sur les pelouses de Liga cette saison ? Le joueur allemand du Real Madrid n’a pas digéré la faute sifflée de Kylian Mbappe lors de la prolongation de Coupe du Roi ce samedi. Ce lundi, la Fédération allemande a communiqué par le biais de son directeur sportif, Rudi Völler. L’ancien joueur de Chelsea ne sera pas sanctionné par sa fédération.

Selon le Frankfurter Allgemeine, la DFB a tenu compte des excuses immédiates du joueur sur ses réseaux sociaux. Mais également du fait que l’international aux 79 sélections ait appelé de son propre chef Rudi Völler et son sélectionneur Julian Nagelsmann pour s’excuser. « C'était inacceptable. Surtout pour un international allemand. Il doit changer cela, et il le sait lui-même ; sa réaction publique le prouve. Toni (Rüdiger) a contacté Nagelsmann et moi-même et nous avons longuement discuté de la situation. Bernd Neuendorf et Andreas Rettig l'ont également fait. Toni est un joueur de haut niveau, mais en tant qu'international, il doit aussi faire preuve de classe dans son comportement. Il exige à juste titre le respect de lui-même et doit le montrer aux autres sans exception », a expliqué Rudi Völler, qui n'insiste donc pas sur ce problème même si l'attitude de l'ancien défenseur de Chelsea a clairement fait scandale en Allemagne.

Cependant, le joueur du Real sera forcément sanctionné par la Liga. Selon AS, la sanction pour « violence légère envers les arbitres » est entre quatre et 12 matchs de suspension. Rüdiger a des chances de manquer le Classico contre le FC Barcelone le 11 mai prochain. La décision de la DFB est donc prise en parfaite connaissance de cause, sachant que Rudiger se fera forcément taper fort sur les doigts en Espagne pour son carton rouge et son attitude.