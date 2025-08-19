Rodrygo à Arsenal, Kylian Mbappé intervient

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Plus totalement en odeur de sainteté au Real Madrid, Rodrygo ne sait toujours pas s'il restera d'ici à la fin de l'été. En tout cas, ses coéquipiers, dont Kylian Mbappé, ont mené campagne pour le faire rester.

Directement après la fin de la dernière saison, Rodrygo était cité dans des rumeurs qui expliquaient que le Real Madrid voulait se séparer de lui. En cause, un comportement inadéquat lors du Clasico face au FC Barcelone le 11 mai dernier et une valeur marchande particulièrement haute qui permettrait à Florentino Pérez de récupérer une très belle somme d'argent. De là a commencé un interminable feuilleton riche en rebondissements. Un temps poussé dehors et convoité par de nombreux cadors de Premier League, dont Arsenal qui a fait de lui une priorité en cas d'opportunité de renforcer son aile gauche, le numéro 11 madrilène n'a finalement toujours pas trouvé de point de chute. Ce, à un peu plus d'une semaine de la fin du mercato estival. Face à cette concurrence accrue, plusieurs cadres du vestiaire merengue sont montés au créneau.

Rodrygo viré du Real Madrid, Kylian Mbappé dit non

C'est en tout cas ce qu'affirme TBR Football. Le média britannique indique que les coéquipiers de Rodrygo ont exhorté leur direction de ne pas vendre Rodrygo à Arsenal et, plus généralement, de ne pas le vendre du tout. Un groupe de joueurs menés par un certain Kylian Mbappé, lequel a explicitement demandé à ses dirigeants de ne pas faire cette erreur. Le Bondynois avait d'ailleurs récemment déclaré publiquement son admiration pour son coéquipier à travers une story Instagram. Il n'est d'ailleurs pas le seul puisque Jude Bellingham, Vinicius Junior et Federico Valverde ont, eux aussi, souligné l'importance de l'ailier brésilien dans la réussite du club pendant l'ère Carlo Ancelotti.

Malgré tout, il n'est pas certain que le board madrilène écoute les revendications de ses joueurs cadres. La même source indique que le Real Madrid s'est résigné à l'idée de le conserver et est désormais prêt à accepter de négocier avec les clubs intéressés. En d'autres termes, s'il veut rejoindre Arsenal, les Merengue ne lui feront pas barrière. Son potentiel départ décevra certainement ses coéquipiers.