Rencontre Xavi-Haaland ? Le mystère est total

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

En quête d'une star offensive, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Erling Haaland et en Espagne on affirme même que Xavi a rencontre l'attaquant norvégien en Allemagne.

Présent ce samedi en conférence de presse, avant le match entre le FC Barcelone et Elche, Xavi n’a pas échappé à la question brûlante du moment, à savoir l’intérêt du club catalan pour Erling Haaland, le buteur norvégien du Borussia Dortmund. Même si le Barça a retrouvé des couleurs sur le plan offensif grâce notamment à la signature de Pierre Emerick Aubameyang, Joan Laporta a bien l’intention de relancer son club vers les sommets européens et pour cela il a clairement besoin d’un joueur capable de faire des différences dans toutes les circonstances et le numéro 9 de Dortmund en est capable. Cependant, du côté des Blaugrana, on sait qu’il ne sera pas facile de convaincre la star norvégienne de signer, d’autant que Mino Raiola sera sans pitié sur le plan financier dans ce dossier. Afin d’avancer rapidement ses pions, Barcelone aurait même pris les devants puisque Xavi en personne aurait fait le déplacement à Munich afin de parler avec Haaland et lui dire pourquoi il voulait le faire signer au Barça lors du prochain mercato.

Xavi veut éviter un gros problème entre Dortmund et Barcelone pour Haaland

Thank you all for the unconditional support - you are my true valentines 💛 Much love for each of you 🐝 pic.twitter.com/JBz2fwuQ2E — Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 14, 2022

Conscient qu’il y avait un vrai danger à évoquer une possible rencontre avec Erling Haaland, puisque le joueur est toujours sous contrat avec le Borussia Dortmund et ne sera pas libre l’été prochain, même s’il a une clause libératoire, Xavi a tapé en touche dans un bel exercice de langue de bois. « Un rendez-vous avec Erling Haaland ? Je ne peux pas donner de détails. La seule chose que je peux dire sur Haaland, c'est que nous travaillons pour le présent et l'avenir du Barça. Si nous annonçons quelque chose, vous le saurez. Comme vendredi avec Pablo Torre », a répondu l’entraîneur du FC Barcelone. En Allemagne, on est outré par cette rumeur d'une rencontre entre l'international norvégien et le technicien espagnol, même si du côté du BVB on refuse de polémiquer sur ce sujet forcément épineux.