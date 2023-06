Remplacer Benzema au Real, il n'est pas intéressé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le départ de Karim Benzema, qui devrait filer en Arabie Saoudite, le Real Madrid a fait de l’Anglais Harry Kane sa priorité. La Maison Blanche serait prête à miser gros sur ce transfert. Mais l’attaquant de Tottenham ne donne que peu d’espoirs aux Merengue.

Pour le Real Madrid, l’après-Karim Benzema commence maintenant. Le vice-champion d’Espagne a officialisé le départ de son attaquant en fin de contrat, et qui devrait filer en Arabie Saoudite. Il n’est donc plus question de chercher une simple doublure sur le marché des transferts. Le club dirigé par Florentino Pérez va s’attaquer à une pointure, d’où l’intérêt pour Harry Kane (29 ans). En effet, le Real Madrid a fait de l’Anglais sa priorité pour prendre la succession de son capitaine. Rappelons que les Merengue s’intéressent au Londonien depuis plusieurs années.

Cette fois, le pensionnaire de Liga semble prêt à passer à l’action avec une offre conséquente, et avec la complicité de Tottenham. Le Daily Mail confirme effectivement l’état d’esprit du président Daniel Levy. Face à la présence de Manchester United sur ce dossier, le patron des Spurs souhaite éviter le départ de son avant-centre chez un concurrent de Premier League. Le dirigeant attendrait tout de même environ 115 millions d’euros de la part du Real Madrid. Certes, le montant est énorme. Mais ce n’est peut-être pas le principal obstacle.

L'objectif de Kane

On sait que Harry Kane, également ciblé par le Paris Saint-Germain, et dont le palmarès reste vierge, souhaite rester en Angleterre et que la piste menant à Manchester United l’attire davantage. La raison est simple, l’international anglais, auteur de 212 buts en Premier League, souhaite battre le record du meilleur buteur de l’histoire du championnat, performance appartenant à Alan Shearer (260 buts). Pessimiste, le Real Madrid travaille sur un plan B nommé Kai Havertz, pour lequel Chelsea se montrera sans doute moins gourmand.