Real : Zidane s’en va, Pochettino avait tout prévu

Dans : Liga, Foot Europeen.

Vainqueur de sa troisième Ligue des Champions en tant qu'entraîneur le week-end dernier, Zinédine Zidane a annoncé son départ du Real Madrid.

Après sa conférence de presse ce jeudi, tout le monde se demande quelle sera sa prochaine aventure et qui sera son successeur à Santiago Bernabeu. De son côté, Marca pense connaître la réponse à la deuxième question. Car le président Florentino Pérez apprécie le profil de Mauricio Pochettino et suit attentivement sa trajectoire depuis plusieurs mois. Du coup, le manager de Tottenham est déjà présenté comme le grand favori. Et ce même s’il vient de prolonger jusqu’en 2023 chez les Spurs.

Comme nous vous l’indiquions samedi, l’ancien défenseur central aurait inclus une clause lui permettant de rejoindre le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid en cas d’offre dans les années à venir. Reste à savoir si Pochettino serait prêt à abandonner le club londonien une semaine après sa prolongation. En tout cas, si l’on en croit le quotidien espagnol, son contrat lui ouvre les portes de la Maison Blanche.