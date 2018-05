PSG : Pochettino rêve de revenir, c’est son contrat qui le dit

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

Pour succéder à l’entraîneur Unai Emery, laissé libre à la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain a surpris en choisissant Thomas Tuchel.

Car l’Allemand n’est pas un choix par défaut. Compte tenu des ambitions du club francilien, plusieurs coachs de renom ont dû frapper à la porte du champion de France. Difficile de dire si Mauricio Pochettino en faisait partie. En tout cas, le manager de Tottenham, troisième de Premier League, rêve de revenir dans la capitale ! Et ce même s’il vient de prolonger jusqu’en 2023 cette semaine.

Selon les informations de Marca, l’Argentin se serait servi d’une offre de Chelsea pour obtenir des garanties de la part de Daniel Levy. Ainsi, le président des Spurs aurait promis à l’ancien défenseur parisien (2001-2003) un budget important pour le mercato estival. Et plus étonnant, Pochettino aurait négocié une clause lui permettant de rejoindre le Real Madrid ou le PSG en cas d’offre dans les prochaines années ! Preuve que le technicien reste attaché à Paris et que le projet des Qataris ne le laisse pas insensible.