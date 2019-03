Real : Zidane proclamé roi de Madrid par Christophe Dugarry !

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Tandis que le nom de José Mourinho revenait avec insistance pour succéder à Santiago Solari, c’est Zinedine Zidane qui a été nommé entraîneur du Real Madrid lundi soir. Une grosse surprise pour l’ensemble des observateurs, qui n’avaient pas vu venir ce coup de tonnerre. Grand ami du technicien madrilène, Christophe Dugarry a évidemment commenté le come-back de « Zizou » dans la capitale espagnole. Et selon l’animateur de Team Duga sur RMC Sport, le natif de Marseille a assurément obtenu les pleins pouvoirs sportifs pour revenir en cours de saison, six mois seulement après son départ.

« Il a eu le sentiment de ne pas être suffisamment soutenu sa dernière saison - parce qu'ils ont gagné la Ligue des champions mais en championnat c'était difficile - que les supporters étaient durs... Mais il connaît la musique. Il attendait un peu plus de soutien, notamment de la part de son président. Mais il ne l'a pas ressenti. Par-dessus ça, des désaccords sur le recrutement... La confiance était certainement un peu rompue. Sachant cela, je ne pensais pas qu'il pourrait revenir. Je ne crois pas que le président ait convaincu Zidane tout de suite. Il a dû se mettre à genoux et lui promettre monts et merveilles pour qu'il accepte de revenir. Vu la situation du Real, on sentait que c'était un peu le néant... Zidane aura plus que jamais les pleins pouvoirs et les incompréhensions passées ont dû être levées. C'est un garçon capable de pardonner, d'aller de l'avant, il a aussi un côté affectif. Mais il y a dû y avoir une sacrée discussion d'homme à homme » a confié l’ancien attaquant de l’Equipe de France, persuadé que désormais, Zinedine Zidane décide de tout au Real Madrid.