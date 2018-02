Real : Zidane n'a jamais douté de la machine Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Ligue des Champions, PSG.

Critiqué ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo a répondu à ses détracteurs à l’occasion de la victoire du Real face au PSG en Ligue des Champions.

Auteur d’un doublé, CR7 a prouvé qu’il était toujours présent dans les grands rendez-vous. Surtout, l’international portugais a confirmé son regain de forme en inscrivant un nouveau but face au Bétis Séville en Liga dimanche soir (3-5). Fan absolu du joueur, Zinedine Zidane n’a jamais douté de son atout offensif n°1. En conférence de presse, l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France s’est félicité du retour en très grande forme de Cristiano Ronaldo.

« Cristiano Ronaldo fait partie de ceux en qui vous ne pouvez jamais douter, même quand il ne marque pas de buts. Il suffit de seulement quelques occasions pour inverser la tendance et nous le savons. Je ne sais sincèrement pas s’il se trouve au top de sa forme mais il sait qu’il reste une bonne partie de la saison. Nous avons maintenant quatre matchs de championnat avant le PSG et les performances qu’on réalisera d’ici là seront primordiales » a lâché le coach français, qui a sans doute été satisfait du match de Ronaldo contre le Bétis Séville. En revanche, l’entraîneur merengue a de quoi être contrarié par la friabilité de sa défense et surtout par la blessure de Marcelo, incertain pour PSG-Real…