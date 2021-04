Real : Zidane est un entraîneur de génie, il faut le dire

Dans : Liga.

Alors que son Real Madrid est en course pour réaliser le doublé Ligue des Champions - Liga, Zinedine Zidane a remis tout le monde dans sa poche.

Zinedine Zidane force le respect. Il y a quelques semaines encore, la presse espagnole l'envoyait au pilori. Personne ne donnait cher de sa peau sur le banc de touche du Real. Mais alors que le sprint final est lancé, Zizou a complètement renversé la vapeur. Puisqu'après une première partie de saison délicate, son équipe est désormais invincible. Deuxième de Liga, à un point de l'Atlético depuis sa belle victoire dans le Clasico contre le Barça la semaine passée (2-1), Madrid est également qualifié pour le dernier carré de la C1. Un exploit, réalisé contre Liverpool, que Zidane n'avait jamais accompli sans l'aide de Cristiano Ronaldo. En effet, s'il a remporté trois fois la LDC entre 2016 et 2018, l'entraîneur français n'avait plus atteint les demies depuis trois ans. Autant dire que ZZ est en train de franchir un nouveau cap dans sa carrière d'entraîneur.

Zidane « est un génie tactique »

Une thèse validée par Rio Ferdinand. « Zidane a une capacité incroyable. Il a tout renversé en peu de temps. Il est venu et a récolté trophée après trophée. Remporter trois fois la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, c'est phénoménal. Il n'y a pas grand-chose à dire, comme il n'y a jamais eu grand-chose à dire quand il était joueur. Il laisse parler son football et il fait la même chose en tant qu'entraîneur », a lancé l'ancien défenseur de Manchester United, suivi comme son ombre par Steve McManaman. « Zidane a fait un travail incroyable. Si c'était un autre entraîneur, nous serions épuisés de l'applaudir. Le fait qu'il soit si génial, le fait qu'il ne veuille pas d'applaudissements, le fait qu'il soit gentil et décontracté, les gens ne pensent pas qu'il est un génie tactique, mais il l'est vraiment », a balancé le journaliste de BT Sport. Maintenant, pour enfoncer le clou, Zidane rêve de réaliser un doublé comme 2017. Mais pour cela, il faudra venir à bout de l'Atleti et de Barcelone en Liga, puis de Chelsea, du PSG ou de Manchester City en C1. Pas une mince affaire, mais avec Zidane sur son banc, le Real peut rêver en grand.