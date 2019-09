Real : Zidane a une pensée pour le président et l’ami Jacques Chirac

Dans : Liga, Foot Europeen.

Depuis l’annonce du décès de Jacques Chirac jeudi, le monde du football aussi tient à saluer sa mémoire.

A commencer par les champions du monde 1998 qui ont pu côtoyer l’ancien Président de la République. En effet, l’homme politique était un fervent supporter de l’équipe de France sacrée à domicile pendant son mandat. Présent en tribunes lors des rencontres, puis auprès des Bleus pendant les célébrations, Jacques Chirac s’était notamment rapproché de Zinédine Zidane, qui lui a rendu un bel hommage ce vendredi à Madrid.

« Forcément que c'est une très mauvaise nouvelle. Je suis triste, tout simplement parce que je le connaissais personnellement. Il a été notre président mais surtout le président et l'ami de tous les sportifs. Il adorait les gens, et pas seulement dans la politique mais également les personnes les plus retirées dans les campagnes. (…) Il était content de parler d'autre chose que de politique. Je garde un très bon souvenir de lui et je souhaite adresser mes condoléances à sa famille », a réagi l’entraîneur du Real, ému pendant son discours.