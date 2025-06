Real ‍: Xabi Alonso valide ce départ choc à 50ME

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Endrick a vécu une première année difficile au Real Madrid, et Xabi Alonso pourrait accepter l’idée d’un départ de l’international brésilien. D’autant que sa valeur marchande reste élevée sur le marché des transferts.

Victime d’une blessure musculaire, Endrick est forfait pour la Coupe du monde des clubs. L’international brésilien de 18 ans rate une belle opportunité de marquer des points auprès de Xabi Alonso et il pourrait en payer le prix fort dans les semaines à venir. Et pour cause, le site Don Balon révèle que le club merengue envisage sérieusement de se séparer de son avant-centre, lequel n’a pas vraiment brillé au Real pour sa première saison en Espagne sous les ordres de Carlo Ancelotti la saison dernière. A ce poste, Xabi Alonso compte avant tout sur Kylian Mbappé. Derrière l’attaquant français, le jeune Gonzalo Garcia fait son trou.

Buteur à la Coupe du monde des clubs, l’attaquant de 21 ans a un profil différent et plait au staff madrilène. Sans compter que le Real Madrid pourrait profiter du mercato pour recruter un avant-centre pivot, dont le style de jeu serait similaire à celui de l’ancien attaquant de la Casa Blanca, Joselu. Autant dire qu’avec tout cela, Endrick va encore avoir du mal à se faire une place, raison pour laquelle le buteur brésilien a fait l’objet de discussions entre Xabi Alonso et Florentino Pérez ces derniers jours. L’idée d’un départ a été validé par les deux hommes, à condition qu’une très belle offre arrive sur le bureau des dirigeants du Real Madrid.

Xabi Alonso est ouvert au départ d'Endrick

Une somme comprise entre 40 et 50 millions d’euros est évoquée pour convaincre le vice-champion d’Espagne de lâcher son prodige recruté à Palmeiras pour 50 millions d’euros. Des clubs anglais sont intéressés, et la question est maintenant de savoir si le joueur sera enclin à faire ses valises, ou s’il privilégiera la solution de rester au Real. Dans ce dossier, une autre option est possible : un prêt sans option d’achat afin de faire grandir le joueur, puis de le voir revenir au Real Madrid plus fort d’ici un ou deux ans. Tous les scénarios sont donc possibles mais Xabi Alonso a quoi qu’il en soit donné son accord au Real Madrid pour vendre le joueur en cas de grosse offre. Pas vraiment de quoi booster la confiance et le morale du buteur de 18 ans.