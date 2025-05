Real ‍: Xabi Alonso arrive, Kylian Mbappé s'attendait à mieux

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Rien n’est encore officiel mais sauf grosse surprise, Xabi Alonso sera le futur entraîneur du Real Madrid. Un choix qui ne ravit pas Kylian Mbappé, qui espérait voir Zinedine Zidane revenir dans la capitale espagnole.

Eliminé de la Ligue des Champions, battu en finale de la Copa del Rey par Barcelone et actuellement deuxième de Liga, le Real Madrid vit une saison pénible. C’est le moment choisi par Florentino Pérez pour tourner une page puisque Carlo Ancelotti va quitter le club merengue un an avant la fin de son contrat. Pour le remplacer, le nom de Jürgen Klopp a été cité, mais c’est Xabi Alonso qui tient finalement la corde pour le remplacer. Sauf grosse surprise, le technicien espagnol du Bayer Leverkusen sera le prochain entraîneur du Real Madrid. Un choix qui fait globalement l’unanimité, à quelques exceptions près.

Le PSG a refilé « le problème Mbappé » au Real Madrid https://t.co/Gq8Jl3WBs3 — Foot01.com (@Foot01_com) May 1, 2025

A en croire les informations recueillies par Don Balon, un homme reste perplexe après ce choix de Florentino Pérez, il s’agit de Kylian Mbappé. Le média espagnol l’affirme, l’ancien joueur du Real Madrid et de Liverpool n’était pas le choix privilégié par le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Et pour cause, ce dernier rêvait de voir revenir un certain Zinedine Zidane sur le banc merengue. Interrogé il y a quelques semaines par TF1 au sujet du champion du monde 1998, Kylian Mbappé avait été dithyrambique.

Mbappé rêvait de voir Zidane revenir au Real

« Mon amour pour Zidane n’est plus à prouver. S’il vient, ce sera avec grand plaisir. Je serais extrêmement heureux » avait-il lâché concernant une possible arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France en 2026. Pas surprenant donc de lire dans la presse espagnole que le numéro 9 du Real Madrid aurait adoré voir « Zizou » sur le banc de la Casa Blanca la saison prochaine. Ce ne sera toutefois pas le cas, et cette option n’a jamais été vraiment envisagée par Florentino Pérez, lequel ne se voyait pas faire appel à la légende française une troisième fois. L’idée est bien d’ouvrir un nouveau chapitre au Real Madrid avec la nomination d’un coach jeune pour le long terme. En ce sens, Xabi Alonso, ancien de la maison Real et qui sort d’un vrai triomphe en Allemagne avec une philosophie de jeu offensive et séduisante, coche toutes les cases.