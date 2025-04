Real Madrid ‍: Un entraineur provisoire pour éviter le zéro

Le Real Madrid vit une saison difficile. Après avoir perdu la finale de Coupe du roi ce samedi face au FC Barcelone (3-2), l’avenir de Carlo Ancelotti est discuté. En attendant Xabi Alonso, le Real devrait confier un intérim, avec la Coupe du monde des clubs pour éviter la saison blanche.

Le Real Madrid va-t-il réaliser une saison blanche ? L’exercice 2024/2025 compliqué du club de la capitale a mis en exergue un jeu peu convaincant et des lacunes criantes. Une saison peu flatteuse qui devrait sonner le glas de Carlo Ancelotti. L’Italien va finir la saison en Liga selon la Cadena Cope. Le média espagnol explique cependant que l’ancien entraîneur du PSG ne devrait plus être l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Le Real Madrid, toujours en course en championnat (4 points de retard sur le Barça), est également en lice dans la Coupe du monde des clubs cet été. Une compétition où le Real Madrid devra trouver un entraîneur en attendant l’arrivée potentielle de Xabi Alonso.

🚨 BREAKING: Carlo Ancelotti is set to leave Real Madrid and will take the Brazil head coach role, according to The Athletic 👔👀 pic.twitter.com/UDjVOEeq2K