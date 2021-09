Real : Vinicius viré pour Mbappé, il répond

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a fait le forcing pour essayer de s’offrir les services de Kylian Mbappé cet été. Vinicius aurait pu en faire doublement les frais.

Dans les derniers jours du marché des transferts, le club merengue est monté jusqu’à au moins 180 millions d’euros mais les négociations n’ont jamais été réellement ouvertes. Pourtant, des deux côtés des Pyrénées, les médias ont fait comprendre que Florentino Pérez était prêt à faire de gros efforts pour récupérer l’international français à un an de la fin de son contrat. Si jamais le PSG avait accepté de négocier, il aurait même pu faire venir Vinicius Junior, le seul joueur de l’effectif du Real Madrid qui intéressait réellement Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Il faut dire que l’ailier brésilien est un diamant encore à polir, et son début de saison s’annonce particulièrement prometteur. Peu perturbé par les rumeurs courant sur son dos, l’ancien de Flamengo assure qu’il n’a absolument jamais été question pour lui de partir, et que son président lui a assuré qu’il allait encore continuer longtemps au Real.

« Je ne suis pas à vendre. Avant mon arrivée à Madrid, le président Pérez me l'avait déjà dit. Je suis arrivé ici avec la confiance du Président puis celle des supporters et de mes coéquipiers. Cela rend tout plus facile à réussir », a expliqué dans un long entretien à AS un Vinicius Junior qui avoue que c’est désormais la confiance de Carlo Ancelotti qui lui permet d’afficher une belle efficacité en ce début de saison. Il faut dire que des joueurs de premier plan comme Eden Hazard et Gareth Bale ne parviennent pas à enflammer Santiago Bernabeu, ce qui lui laisse de la place.

Vinicius est fan de Mbappé

Il n’aurait peut-être pas eu cette chance si Kylian Mbappé avait signé au Real Madrid cet été. Officiellement, le Brésilien regrette de ne pas évoluer aux côtés de l’une de ses idoles, même si bien évidemment, son temps de jeu aurait pu en pâtir. « Mbappé est un grand joueur, je l'aime beaucoup, je suis aussi fan de lui. Je suis sûr qu'il va faire une belle saison au PSG et qu'il va bien faire les choses. On verra ce qu'il fera de son avenir… », a livré l’ailier brésilien, qui compte bien profiter totalement de cette saison où il est parti pour être le lieutenant de Karim Benzema en attaque.