Real ‍: Vinicius ruine sa carrière à cause de Mbappé

Par Quentin Mallet

Prêt à aller jusqu'au bras de fer avec la direction du Real Madrid pour obtenir le même salaire que Kylian Mbappé, Vinicius Junior est en train de creuser son propre trou. A force de demandes exagérées, l'effet inverse pourrait se produire et son départ deviendrait inéluctable.

Le malaise Vinicius Junior prend de l'ampleur. Depuis sa très grande frustration de ne pas avoir été nommé Ballon d'Or 2024 au détriment de Rodri (Manchester City), couplée avec l'arrivée de Kylian Mbappé qui a attiré toute la lumière sur lui, le Brésilien n'est plus que l'ombre de lui-même. La saison dernière, le Real Madrid n'a remporté aucun trophée majeur et c'est en grande partie à cause des difficultés rencontrées par Carlo Ancelotti pour faire tourner la machine remplie de superstars en attaque.

Malgré une saison très moyenne, Vinicius Junior veut prolonger son contrat avec le club de ses rêves, mais exige le même salaire que son coéquipier français. Cela suggère une augmentation nette de 8 millions d'euros par an sur son salaire actuel. Une somme que n'est pas prêt à mettre Florentino Pérez. Et à force de pousser pour une telle revalorisation salariale, le Brésilien est en train de s'attirer la foudre de son président.

Vinicius critiqué à cause de ses demandes salariales

Vinicius dehors, le Real fait sauter sa clause https://t.co/0mI3KFk2yC — Foot01.com (@Foot01_com) July 28, 2025

Comme l'indiquent les journalistes de la Cadena SER, Vinicius Junior est en train de donner toutes les raisons possibles au Real Madrid de ne pas le prolonger. « S'il continue sur cette lancée et qu'il demande une augmentation du montant convenu à l'époque, Madrid accumulera des raisons de ne pas renouveler son contrat. Et je pense que Vinicius doit y réfléchir. Il devrait peser le pour et le contre, car il donne peut-être au Real Madrid l'excuse nécessaire pour éviter de lui proposer une telle somme », a d'abord déclaré le journaliste Julio Pulido. Et ce n'est pas tout.

« Vu la façon dont Florentino négocie, en se débarrassant de joueurs comme Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos… s'il a été inflexible avec ces joueurs légendaires, s'il propose une telle somme, je suis convaincu que Florentino lui fermera la porte », a expliqué de son côté Santi Ovalle, qui estime que si des légendes comme Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos n'ont pas pu remporter leur bras de fer, alors Vinicius n'a aucune chance. « S’il y a un club qui ne tolère pas le bras de fer, c’est bien Madrid. Et ce transfert pourrait se retourner contre Vinicius. S'il souhaite rester à Madrid, sa stratégie est désastreuse », conclut-il d'ailleurs à ce propos. Sans le vouloir, Kylian Mbappé a peut-être envoyé Vinicius Junior à l'échafaud madrilène.