Real : Vinicius invité à snober Benzema, drôle de conseil

Dans : Liga.

Dimanche soir, le Real Madrid a remporté le Clasico face au FC Barcelone (2-0), notamment grâce à un but de son jeune espoir Vinicius Junior.

Aligné dans le couloir gauche de l’attaque du Real Madrid en raison de l’absence d’Eden Hazard, forfait jusqu’à la fin de la saison, le jeune Madrilène de 19 ans a réalisé un match plein. Néanmoins, les supporters les plus pointilleux lui reprocheront son manque d’efficacité dans la zone de vérité car malgré son but inscrit à 20 minutes de la fin et qu’il doit en grande partie au contre de Gérard Piqué, le Brésilien a souvent fait les mauvais choix dans le dernier geste, après avoir réalisé le plus dur auparavant.

Dans une interview accordée au site officiel du Real Madrid, son coéquipier Casemiro lui a conseillé d’être davantage égoïste afin de marquer plus de buts. Et tant pis si cela ne plaît pas à Karim Benzema, que Vinicius a souvent recherché dimanche contre Barcelone. « Je lui ai dit à la mi-temps qu’il devait chercher à marquer plus. Plusieurs fois, quand il est sur du 50-50, il cherche Karim [Benzema]. Si Karim est dans une meilleure position, bien sûr, il devrait lui passer. Mais je pense que quand c’est du 50-50, il doit tirer. Après son but, il m’a dit que mes mots ont résonné dans sa tête : ‘Tire ! tire » a expliqué le milieu défensif du Real Madrid, également auteur d’une prestation stratosphérique face au FC Barcelone dimanche à Santiago Bernabeu. Reste maintenant à voir si Vinicius suivra les conseils de son compatriote dans les semaines à venir, ou s’il continuera de faire de la recherche presque systématique de Karim Benzema sa priorité dans ses choix offensifs.