Real ‍: Une recrue déjà mise à mal par le vestiaire

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a annoncé ces dernières semaines l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. L'ancien joueur de Liverpool va devoir s'employer pour se mettre dans la poche le vestiaire madrilène.

Le Real Madrid voudra tout gagner la saison prochaine et ambitionne de remporter un nouveau titre dès les prochains jours à la Coupe du monde des clubs. Les Madrilènes sortent de mois difficiles et les supporters du club veulent une réaction rapide. Pour se renforcer, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu ont frappé fort cet été en s'attachant notamment les services de Trent Alexander-Arnold. Ce dernier a rejoint les rangs de Xabi Alonso libre de tout contrat en provenance de Liverpool. Forcément une belle pioche sur le papier pour la formation merengue. Sauf que dans les faits, ce n'est pas aussi simple pour l'international anglais.

Alexander-Arnold, ce n'est pas encore ça

Selon les informations de Don Balon, le vestiaire du Real Madrid se pose en effet de plus en plus de questions sur l'apport défensif de TAA. Les cadres du club merengue ne sont pas satisfaits de son rendement défensif, alors que la Casa Blanca a déjà beaucoup de mal à être une équipe équilibrée. Son apport offensif est en revanche reconnu même si le vestiaire veut un Alexander-Arnold impliqué dans toutes les tâches à faire sur le terrain. Pour le moment, l'ancien de Liverpool est vu comme le chouchou de Xabi Alonso. Il devra changer la donne pour mettre tout le monde d'accord. Cela passera par un gros match ce mardi face à la Juve en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. A noter que Dani Carvajal a de son côté annoncé son grand retour à la compétition après 9 mois d'absence. Alexander-Arnold et l'Espagnol seront en concurrence. Et on sait Carvajal ô combien important pour le vestiaire du Real Madrid.