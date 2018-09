Real : Un projet à 574 M€, la folie de Pérez inquiète les socios

Dans : Liga, Foot Europeen.

Dès l’année 2004, Florentino Pérez commençait déjà à évoquer son projet de rénovation du stade Santiago Bernabeu.

Quatorze ans plus tard, le président du Real Madrid lutte toujours pour mettre son idée en application. Car le patron merengue n’est pas seulement ambitieux concernant les résultats sportifs. Le dirigeant veut s’offrir un véritable bijou avec de nouveaux commerces et un hôtel à proximité. Et surtout, Pérez rêve d’un toit rétractable au-dessus de son enceinte qui garderait le même nombre de places en tribunes.

Le problème, c’est que le président, qui avait prévu de commencer les travaux en 2013, se heurte à différents obstacles, révèle le quotidien As. Confronté à des problèmes de financement, à l’abandon de certains sponsors et à la réticence de la mairie de Madrid, Pérez tente de convaincre les socios dont l’accord est indispensable lors de l’Assemblée prévue le 23 septembre.

La dette qui effraie les socios

Mais pour le moment, cette idée de rénovation ne fait pas du tout l’unanimité parmi ces décideurs, inquiets en apprenant que le Real devra miser 574 000 millions d’euros, et non plus les 400 millions d’euros précédemment annoncés par le président, et s’endetter sur 35 ans ! Autant dire que cela mettrait le club en danger, même si les comptes madrilènes sont actuellement dans le vert.