Real : Tout plaquer pour la Juventus, une Cristiano Ronaldo pour Zidane ?

Dans : Liga.

Revenu pour la deuxième fois sur le banc de touche du Real Madrid le 11 mars 2019, Zinedine Zidane est petit à petit en train de réussir son nouveau challenge.

Après avoir renouvelé une partie de son effectif vieillissant lors du dernier mercato estival, l’entraîneur français redonne peu à peu des couleurs aux Merengue. Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en début d’année 2020, le Real est actuellement leader de la Liga devant le Barça et toujours en course dans les autres compétitions, et notamment en Ligue des Champions. Si le club madrilène aura besoin de toutes ses forces vives pour venir à bout du Manchester City de Pep Guardiola en huitièmes de finale de la C1, les mauvaises relations entre Zidane et son président pourraient bien venir ternir le tableau... C’est en tout cas ce qu’annonce Soccerlink.

« Zinedine Zidane et Florentino Perez sont en conflit. Ce doute, conjugué aux dialogues difficiles, au refus de signatures et aux discussions avec d’autres entraîneurs et agents a sorti Zidane de ses gonds. Le natif de Marseille a été marqué par ces décisions présidentielles et a même évoqué en privé qu’il partirait à la Juventus le lendemain d’une hypothétique victoire en LDC avec le Real tant il était excédé par ses relations avec Perez. Nul ne doute que les relations entre les deux hommes se sont pacifiées, mais la Juventus continue de lorgner sur son ancienne gloire et rêve de voir la légende entraîner son équipe dans le Piémont », détaille le média, qui précise que la cassure remonte à la fin de la saison dernière, quand Perez avait contacté Mourinho alors que les résultats de Zizou n’étaient pas à la hauteur. Une fracture qui s’est ensuite aggravée lors du dernier mercato, quand le président a refusé la venue de Paul Pogba, malgré la requête de ZZ. Les prochains mois s’annoncent donc chauds du côté du Real.