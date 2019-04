Real : Son fils au détriment d’une recrue, Zidane défie la direction

Dans : Liga, Foot Europeen.

En recrutant Thibaut Courtois l’été dernier, le Real Madrid pensait s’offrir son gardien titulaire pour les prochaines années.

Il s’agissait d’un gros coup pour la Maison Blanche, qui avait déboursé 35 M€ pour l’arracher à Chelsea. Pendant ce temps-là, le club madrilène s’attachait aussi les services du jeune Andriy Lunin (20 ans), prêté dans la foulée à Leganés, et destiné à devenir le portier numéro 2 la saison prochaine. C’était sans compter sur le retour de Zinédine Zidane… En effet, le nouvel entraîneur merengue a bousculé les plans de la direction.

A peine revenu, le Français a réinstallé Keylor Navas, alors que ses supérieurs comptaient pousser le Costaricien vers la sortie. Et selon les informations du quotidien As, le technicien a l’intention de nommer son fils Luca Zidane (20 ans) troisième gardien. En résumé, l’international belge resterait sur le banc, et l’Ukrainien acheté 8,5 M€ n'entrerait même pas dans le groupe professionnel. Autant dire que cette hiérarchie ne plaira pas au sein de la direction. Reste à savoir qui aura le dernier mot, sachant que l’ancien meneur de jeu a obtenu les pleins pouvoirs à son retour.