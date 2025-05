Real ‍: Rodrygo refuse de quitter Madrid pour une raison

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Relégué assez loin dans la hiérarchie offensive du Real depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, Rodrygo refuse pour l’instant de quitter Madrid. Il attend d’avoir une discussion avec Xabi Alonso pour avoir une vision plus claire sur son futur.

Arme principale du Real Madrid derrière Vinicius l’année dernière, quand le Real était encore le meilleur club d’Europe, Rodrygo sort d’une saison bien plus compliquée… Remplaçant sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Brésilien a fait les frais de l’arrivée de Kylian Mbappé. Auteur de 13 buts et de 10 passes décisives en 50 matchs, le joueur de 24 ans ne semble plus trop en odeur de sainteté au Real. Et c’est donc pour cela qu’un départ a été évoqué ces derniers temps en vue du prochain mercato estival. Sauf que pour l’instant, Rodrygo ne veut pas du tout quitter Madrid. D’après la presse espagnole, l’ancienne pépite de Santos veut rester et réussir à nouveau sous le maillot des Merengue. Pour cela, il espère avoir la confiance de son prochain coach, Xabi Alonso.

Rodrygo veut convaincre Xabi Alonso

🚨 Rodrygo n’a pas l’intention de quitter le Real Madrid.



Il espère retrouver son meilleur niveau et réjouir les supporters. @diarioas pic.twitter.com/YM9GRsVtdb — Edition Merengue (@EditionMerengue) May 22, 2025

Avant de prendre une décision par rapport à son avenir, Rodrygo veut donc avoir une discussion franche avec le coach espagnol pour savoir quelle sera sa place dans l’effectif de la prochaine saison. Si le coach anciennement à Leverkusen compte sur lui, le Brésilien restera en tentant de regagner sa place de titulaire. Si ce n’est pas le cas, il ne manquera pas de courtisans sur le marché des transferts. Malgré un contrat courant jusqu’en 2028, Rodrygo se trouve effectivement dans le viseur de grands clubs anglais, comme Arsenal et Manchester City. Suivi par Mikel Arteta et Pep Guardiola, qui verraient bien Rodrygo dans leur équipe respective, le joueur a déjà des touches. Mais avant de penser à partir, le Brésilien veut déjà retrouver sa meilleure forme pour la Coupe du monde des clubs, son grand objectif de l’été où il espère briller pour convaincre Xabi Alonso de lui offrir un rôle clé au Real la saison prochaine.