Real : Révolution à Madrid, Zidane viré fin septembre ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

Il est l’homme qui a fait régner le Real Madrid de Cristiano Ronaldo sur l’Europe, bien lancé il est vrai par un certain Carlo Ancelotti.

Zinedine Zidane était parti au sommet, jugeant à l’été 2018 que son équipe était en fin de parcours et qu’il n’avait pas les moyens de relancer le cycle victorieux. Revenu à la rescousse de la Maison Blanche quelques mois plus tard, le Français démarre la saison timidement, avec une préparation décevante et déjà des points perdus à domicile en championnat. En plus de cela, ses choix sont en désaccord avec ceux de son président sur le marché des transferts, notamment au sujet de l’arrivée de Paul Pogba, ou du départ de Gareth Bale.

S’il a obtenu carte blanche lors de son retour, cette situation tendue pèse en tout cas auprès des socios, qui ont déjà montré avec José Mourinho qu’ils pouvaient avoir la tête d’un entraineur. Les choix de « ZZ » de faire confiance à la vieille garde font gronder, à l’image du dernier match nul à domicile contre Valladolid. C’est pourquoi Marca affirme que le coach madrilène a tout intérêt à faire un très bon mois de septembre, avec notamment le début de la Ligue des Champions et des affrontements face à Séville et l’Atlético en Liga, pour éviter de se trouver dans une situation difficilement tenable. Mais pour l’heure, la formation merengue n’est clairement pas dans sa forme optimale, avec un collectif chancelant et beaucoup de blessés.