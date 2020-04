Real : Pogba, Camavinga, Cherki… Zidane fonce vers un record

Dans : Liga.

Aux commandes du recrutement du Real Madrid, le coach Zinédine Zidane s’intéresse beaucoup à ses compatriotes français. Une tendance que le prochain mercato devrait confirmer.

Contacté pour relever le Real Madrid l’année dernière, l’entraîneur Zinédine Zidane avait accepté de revenir à ses conditions. Parmi elles, le successeur de Santiago Solari a obtenu un rôle important dans le recrutement. Ce n’est pas un hasard si le club madrilène a suivi les consignes du Français pendant le dernier mercato estival.

Pogba ou Camavinga ?

Ainsi, la Maison Blanche avait accueilli le gardien Alphonse Areola, prêté par le Paris Saint-Germain, et le latéral gauche Ferland Mendy en provenance de l’Olympique Lyonnais. Sans compter l’échec pour le champion du monde Paul Pogba. Autant dire que Zidane privilégie ses compatriotes, ce que la presse espagnole remarque de nouveau avant la prochaine période des transferts. En effet, le coach merengue, qui n’a pas totalement perdu l’espoir de recruter le milieu de Manchester United, possède un plan B du côté de Rennes avec le prodige Eduardo Camavinga.

Quant aux autres postes à renforcer, le Real Madrid a reçu la consigne de suivre le défenseur central du RB Leipzig Dayot Upamecano, ainsi que le milieu offensif de Lyon Rayan Cherki. Autant de cibles qui pourraient vite rejoindre Karim Benzema, Raphaël Varane et Mendy, voire Areola si son prêt se transforme en transfert définitif. A noter que le Real n’a jamais compté plus de quatre Français dans son effectif. Un record plus que jamais menacé…