Real ‍: Modric humilie Vinicius, le vestiaire explose

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Avant de disputer la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone ce week-end, certains cadres du Real Madrid se sont réunis pour souder leurs liens avant LE match de l’année. Une réunion au sommet à laquelle Vinicius n’a pas été convié…

Le Real Madrid traverse une saison plus que difficile. Défait par le Barça en finale de la Supercoupe d’Espagne en janvier, et récemment éliminé de la Ligue des Champions dès les quarts de finale en prenant deux claques contre Arsenal, le club merengue va tenter de sauver sa saison durant ce sprint final. Si le titre de champion d’Espagne est encore jouable, alors que Barcelone a quatre points d’avance en tête de la Liga, le Real peut laver l’affront dès ce samedi à l’occasion de la finale de la Coupe du Roi. Face au Barça, qui lui a collé deux humiliations cette saison (0-4, 2-5), le groupe de Carlo Ancelotti dispose d’une belle occasion pour se racheter. C’est pour cela que l’effectif madrilène a décidé de mettre toutes les chances de son côté avant cette rencontre capitale. Histoire de ressouder tout le monde, Luka Modric a pris les choses en mains en invitant certains cadres du vestiaire chez lui pour une réunion au sommet. Si Jude Bellingham, Kylian Mbappé ou Thibaut Courtois étaient par exemple présents, ce n’était pas le cas de Vinicius.

Vinicius est isolé dans le vestiaire du Real

📊 Vinicius Junior n’a toujours pas marqué un but avec le Real Madrid à l’extérieur en 2025



🏟️ 13 matchs

⚽️ 0 but



🇪🇸 Getafe ❌

🇪🇸 Alaves ❌

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal ❌

🇪🇸 Villarreal ❌

🇪🇸 Atletico ❌

🇪🇸 Betis ❌

🇪🇸 Real Sociedad ❌

🇪🇸 Osasuna ❌

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City ❌

🇪🇸 Leganes ❌

🇪🇸 Espanyol ❌… pic.twitter.com/LYknlIRVPI — PopFoot (@ThePopFoot) April 23, 2025

Tout simplement parce que d’après les informations de Don Balon, l’attaquant brésilien n’était pas le bienvenu chez le milieu de terrain croate. « Pour éviter toute mauvaise ambiance, Vinicius n'a pas été invité à cette réunion, car les autres joueurs ne le supportent pas. Le Brésilien est de plus en plus isolé dans le vestiaire et n'est soutenu que par ses compatriotes de l'équipe nationale brésilienne, qui n'ont pas non plus été invités à l'événement en raison de leur proximité avec Vini. Le clan brésilien est également isolé des poids lourds du groupe », peut-on lire sur le média espagnol. Mis à l’écart du groupe, alors qu’il était pourtant la grande star de l’équipe la saison passée, Vinicius tentera de faire taire tout le monde face au Barça samedi soir, histoire peut-être de retrouver le calme pour la fin de saison… Et pour la suite, sachant que les cadres du Real vont devoir composer avec Vinicius, le Brésilien étant tout proche de prolonger son contrat jusqu’en 2030 à la demande de Florentino Pérez.