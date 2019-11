Real : Mariano s’obstine au mercato, Zidane lui fera payer jusqu’au bout

Dans : Liga.

Depuis son retour au Real Madrid en 2018, Mariano Diaz n’est jamais parvenu à s’imposer. Et sa situation ne risque pas de s’améliorer.

La deuxième tentative n’est toujours pas la bonne pour Mariano Diaz. De retour au Real Madrid l’année dernière, l’attaquant hispano-dominicain pensait revenir avec l’expérience et les qualités nécessaires pour enfin percer à la Maison Blanche. Il faut dire que le club madrilène avait quand même versé plus de 22 millions d’euros pour le récupérer après son passage réussi à l’Olympique Lyonnais. Mais apparemment, le défi est trop élevé dans la capitale espagnole, où l’avant-centre de 26 ans n’arrive pas à exister. C’est pourquoi la direction a tenté de le pousser vers la sortie cet été, raconte Marca.

Pour le staff technique ainsi que les dirigeants, Mariano Diaz n’a aucune chance de s’imposer et ferait mieux de partir définitivement. Un argument insuffisant pour convaincre l’ancien Gone, qui a balayé l'hypothèse d'un transfert. Résultat, l’entraîneur Zinédine Zidane ne lui a pas accordé la moindre minute de jeu cette saison ! Pire, l’ancien buteur de la réserve se retrouve souvent écarté du groupe alors que le secteur offensif manque d’efficacité. Autant dire que Mariano Diaz sera de nouveau prié de faire ses valises cet hiver, lui qui ne manquait pas de sollicitations lors du dernier mercato estival. Et s’il persiste encore, on imagine que le coach français n’hésitera pas à fermer le placard à double tour jusqu’à la fin de la saison…