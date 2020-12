Real Madrid : Zidane a 90 minutes pour sauver sa tête

Dans : Liga.

Mis sous pression, Zinedine Zidane pouvait avoir le sourire après la victoire du Real Madrid à Séville. Mais l'entraîneur français joue encore très gros en Ligue des champions.

La pathétique défaite du Real Madrid la semaine passée à Kiev contre Donetsk avait mis le feu aux médias espagnols, et Zinedine Zidane l’avait bien compris, il n’en faudrait pas beaucoup plus pour que Florentino Perez le limoge. Mais l’entraîneur français des Merengue a répondu de la manière la plus judicieuse en emmenant ses joueurs à la victoire samedi dans un déplacement pas facile à Séville. Zizou a donc passé quelques heures sereines, mais dès ce lundi la pression lui retombe dessus, puisque la presse madrilène le répète, si le Real Madrid passe à la trappe cette semaine en Ligue des Champion, son entraîneur en fera de même. Et pour cela, Zinedine Zidane n’a pas 36 solutions.

« C’est l’heure de vérité pour le Real Madrid et Zinedine Zidane face M’Gladbach. Le Real Madrid est obligé de gagner face au club allemand, afin de ne pas avoir à regarder du côté du match entre l’Inter et Donestk. Pour l’instant, Zidane a gagné du temps et le confiance grâce à la victoire contre Séville, et il a été très clair, il faut retrouver la solidité défensive qui a permis de gagner le dernier titre de Champion d’Espagne (…) Mais c’est clair, être éliminé de la Coupe d’Europe serait un coup dur sportif et économique, et le Real Madrid serait affecté par un résultat », négatif prévient Manuel Bruna, patron de la rubrique football du Mundo Deportivo, qui ne voit pas Zinedine Zidane survivre à l'apocalypse que serait l'élimination du Real Madrid dès cette phase de groupe de la Ligue des champions.