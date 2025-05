Real Madrid ‍: Xabi Alonso fait déjà des miracles

Dans : Liga.

Le Real Madrid a encore une chance d’accrocher un nouveau trophée cette saison. Le club de la Maison Blanche se rendra comme 32 autres équipes à la Coupe du monde des clubs cet été aux États-Unis. Pour cela, le club de la capitale espagnole pourra compter sur des retours.

Après une rupture des ligaments croisés en début de saison, Dani Carvajal pourrait retrouver les terrains cet été, ce qui serait évidemment une formidable nouvelle pour Xabi Alonso, futur entraîneur du Real Madrid lorsque Carlo Ancelotti sera parti. Le latéral espagnol sera du voyage avec le Real Madrid cet été pour la Coupe du monde des clubs. L’Espagnol n’a pas encore confirmé son retour à 100% mais il se sent en pleine forme. Pour rappel, le club de la capitale espagnole a vécu une saison difficile d’un point de vue résultat et tentera d’arracher un trophée aux États-Unis. La Maison Blanche se situe dans la poule H de cette compétition, aux côtés d’Al-Hilal, le CF Pachuca et Salzbourg. Une compétition à laquelle le Paris Saint-Germain participera aussi.

Carvajal croit au titre

💪 "Estas semanas seguiré entrenando y VIAJARÉ al MUNDIAL DE CLUBES".



🗣️ Dani Carvajal, con @inakivdl, sobre su regreso a los terrenos de juego.



Interrogé par le journaliste d’El Chiringuito, Iñaki Villalón De Linos, Dani Carvajal a confirmé l’information de Relevo. Le latéral espagnol est presque prêt à reprendre la compétition cet été pour aider le 15 fois vainqueur de la Ligue des champions à garnir son armoire à trophée. « Je me sens très bien et je suis en pleine forme. Je vais continuer à m'entraîner pendant les semaines restantes et je me rendrai à la Coupe du monde des clubs. Là, je commencerai à faire partie de l'équipe et j'évaluerai quand je pourrai participer à la compétition. Nous avons ce dernier titre à jouer et nous irons le chercher avec tout ce que nous avons, » a-t-il expliqué ce mardi soir. Le Real Madrid pourra également compter sur le retour de Militão. Un secteur défensif qui devrait retrouver un peu forme après les nombreuses blessures cette saison.