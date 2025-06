Real Madrid ‍: Xabi Alonso a déjà énervé le PSG

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Dans la course au dossier Franco Mastantuono, le Paris Saint-Germain s'est fait dépasser au dernier moment par le Real Madrid. En cause, un coup de téléphone passé par Xabi Alonso qui prend déjà son nouveau rôle très à coeur.

Franco Mastantuono est indéniablement l'avenir du football mondial. Âgé de seulement 17 ans, il rayonne déjà en Argentine sous les couleurs de River Plate. Fort d'un pied gauche qui rappelle un certain Lionel Messi, il est doté de qualités techniques reconnues qui font de lui un très gros espoir. Forcément, un tel profil ne laisse personne indifférent, les gros clubs européens ne faisant pas exception. Depuis longtemps dans le viseur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et d'autres cadors du Vieux continent, le prodige argentin est à l'aube d'un choix important. Aux dernières nouvelles, Mastantuono est beaucoup plus proche de signer chez les Merengues, alors que le PSG avait pourtant un temps d'avance. Un état de fait qui a pu arriver grâce à Xabi Alonso.

Xabi Alonso a convaincu Franco Mastantuono

PSG : Le plan diabolique du Real pour voler Mastantuono https://t.co/alb01ZwKx0 — Foot01.com (@Foot01_com) June 4, 2025

Avant de faire un choix, Franco Mastantuono a écouté les divers projets qui lui ont été présentés. Luis Enrique l'avait apparemment contacté pour lui présenter son Paris Saint-Germain, mais c'est finalement son homologue Xabi Alonso qui a eu le dernier mot, indique Goal. Le média spécialisé explique que c'est grâce à un appel téléphonique du nouvel entraineur du Real Madrid que le prodige argentin a accepté de snober le récent vainqueur de la Ligue des champions.

Désormais, il ne reste au Real Madrid qu'à se rapprocher des 45 millions d'euros équivalents à la clause libératoire de Franco Mastantuono. Comme évoqué récemment, le projet madrilène est de conclure le deal le plus rapidement possible et de le laisser terminer l'année 2025 sous les couleurs de River Plate afin qu'il dispute la Coupe du monde des clubs et la Copa Libertadores avec son club pour continuer à s'aguerrir.