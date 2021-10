Real Madrid : Vinicius fan du Barça, il sort les dossiers

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Grand artisan de la victoire du Real Madrid contre Barcelone dimanche après-midi (2-1), Vinicius Junior aurait pu porter les couleurs du club catalan.

En 2017, le Real Madrid a mis la main sur Vinicius Junior mais c’est bien le FC Barcelone qui avait manifesté en premier son intérêt pour le virevoltant ailier brésilien. A l’époque, les scouts sud-américains du Barça avaient repéré Vinicius Junior et ont fait part à leur direction de la nécessité de recruter ce jeune talent avant qu’il ne soit trop tard. Finalement, le Real Madrid de Florentino Pérez a été plus rapide. Dans une interview accordée à la Cadena SER, le responsable du secrétariat technique blaugrana en Amérique du Sud, André Cury, a livré quelques révélations embarrassantes pour Vinicius Junior ainsi que pour le Real Madrid, accusé d’avoir recruté le joueur à l’aveugle.

« Vinicius était culé, culé, culé. Il a pleuré le jour de la victoire 6-1 contre le PSG en Ligue des Champions. Il prenait toujours le Barça à FIFA. (…) Et il disait que le meilleur joueur du monde était Neymar parce qu'il était au Barça. Et je peux lui répéter tout ça dans les yeux si je l'ai en face de moi parce que c'est une bonne personne et qu'il ne le nierait pas » a déclaré le dirigeant du FC Barcelone avant de poursuivre. « Je vais vous dire une chose. Le Real a recruté Vinicius sans l’avoir vu jouer un seul match… Mais quand ils ont su que le Barça le voulait, le président madrilène Florentino Perez l'a pris pour que ce qui était arrivé avec Neymar ne se reproduise pas. Il a eu peur quand il a vu que le Barça allait signer Rodrygo, parce qu'il pensait qu'il pouvait être le bon, pas Vinicius. C'est pour ça qu’il a aussi signé Rodrygo » a lancé André Cury, pour qui le Real Madrid a été traumatisé d’avoir manqué le transfert de Neymar, ce qui a ensuite eu des conséquences sur la gestion des cas Vinicius et Rodrygo.