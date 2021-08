Real Madrid : Une star de plus, Ancelotti rêve de Mbappé en secret

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Alors que Kylian Mbappé n’a jamais été aussi proche de rejoindre le Real Madrid, Carlo Ancelotti refuse pour l’instant de s’enflammer sur le potentiel transfert de l’attaquant français.

Cette semaine, le dossier Mbappé a clairement changé de dimension. Jusqu’à cette fin de mercato complètement folle, il n’était pas vraiment question d’un transfert pour le champion du monde. En refusant de prolonger son contrat au sein du PSG, l'international français actait par contre son départ libre en 2022, sûrement pour prendre la direction du Real Madrid. Sauf que depuis quelques jours, c’est bien d’un transfert XXL dont il est question entre la Maison Blanche et le club de la capitale française. Après avoir effectué une première offre de 160 millions d’euros en début de semaine, le Real est revenu à la charge avec une nouvelle proposition de 180 ME avec bonus jeudi. Si pour l’instant, le PSG joue la montre en réclamant un chèque encore supérieur, le transfert de Mbappé au Real semble quand même en bonne voie. Pas de quoi enflammer Carlo Ancelotti.

« Mbappé est un grand joueur »

« Je m'attendais à ce que l’on me pose des questions à ce sujet et je comprends, mais avec beaucoup de respect, je dois dire que c'est une question qui est traitée par le club. Moi, je me concentre sur le match contre le Betis. Je sais que ça intéresse tout le monde, mais je ne peux rien dire de plus pour le moment. Mbappé est un grand joueur, c'est vrai. Nous avons beaucoup de grands joueurs ici et mon travail consiste à travailler pour qu'ils puissent tous montrer le grand talent qu'ils ont. Mais, je vais devoir commencer à me répéter. J'ai une équipe fantastique et je dois me concentrer là-dessus. Je suis content de l'équipe que j'ai, mais si elle s'améliore, c'est mieux pour tout le monde », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur du Real, qui serait toutefois beaucoup plus enthousiaste en interne à l’idée d'accueillir un nouveau galactique comme Mbappé à Madrid.