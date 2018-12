Real Madrid : Une arrivée à 15 ME qui va faire parler

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen, Premier League.

Joueur promis à un avenir radieux, Brahim Diaz va connaître un nouveau tournant dans sa carrière, à seulement 19 ans.

Le milieu offensif se fait doucement sa place dans l’effectif de Manchester City, qu’il l’avait recruté en 2013, alors qu’il n’avait que 14 ans. Deux ans plus tard, il avait rejoint le club anglais en provenance de sa ville natale, Malaga. A l’approche de la fin de ce premier contrat, Diaz a désormais envie de rentrer chez lui, et le Real Madrid va exaucer son vœu. En effet, le club merengue va lâcher 15 ME afin de recruter le joueur d’origine marocaine, annonce Marca sur sa Une. Brahim Diaz signera alors un contrat longue durée avec la Maison Blanche, même s'il ne lui sera pas évident de se faire une place dans l'effectif en cours de saison.