Real Madrid ‍: Un énorme transfert avec Arsenal

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

D’accord sur les termes d’une prolongation de contrat, Brahim Diaz n’est plus si certain de vouloir se réengager avec le Real Madrid. Le milieu offensif doute de son utilisation sous les ordres de Xabi Alonso pendant que des courtisans du calibre d’Arsenal se tiennent à l’affût en cas d’ouverture.

Un gros embouteillage se prépare au Real Madrid. Déterminé à rester malgré son désaccord avec la direction, Vinicius Junior semble intouchable aux côtés de Kylian Mbappé devant. Le nouvel entraîneur Xabi Alonso devra ensuite trouver une place à Jude Bellingham lorsque l’Anglais reviendra de blessure. Quant aux autres membres du secteur offensif, ça s’annonce plus compliqué. Les Brésiliens Endrick et Rodrygo feraient peut-être mieux d’aller voir ailleurs après l’arrivée du jeune Argentin Franco Mastantuono.

Le Real l’éjecte, la réponse osée de Vinicius https://t.co/SxABv7h9u7 — Foot01.com (@Foot01_com) July 31, 2025

Idem pour Brahim Diaz à qui le successeur de Carlo Ancelotti a déjà annoncé la couleur. L’international marocain, qui n’a pas débuté un seul match au Mondial des clubs, a sans doute compris que le coach espagnol le considérait comme un simple remplaçant. C’est peut-être ce qui explique le récent rebondissement dans son actualité. Il y a quelques semaines, Brahim Diaz était annoncé proche d’une prolongation de son contrat qui expire en 2027. L’accord entre le Merengue et ses dirigeants existe toujours, nous apprend le média Football España. Sauf que l’ancien joueur du Milan AC n’a pas encore signé.

Les Saoudiens prêts à dégainer

On peut penser que sa situation sportive l’incite à bien réfléchir avant de se réengager à la Maison Blanche. En tout cas, ce ralentissement ne passe pas inaperçu auprès de ses admirateurs. Comme les Rossoneri et les Turcs de Fenerbahçe, Arsenal reste cité parmi les clubs intéressés. Les Gunners, qui viennent de s’offrir l’avant-centre suédois Viktor Gyökeres, se verraient bien aligner une attaque redoutable avec Brahim Diaz, Bukayo Saka et Martin Odegaard. Des clubs saoudiens (Neom, Al-Nassr et Al-Hilal) seraient également sur le coup et prêts à dépenser 40 millions d’euros sur le talent formé à Manchester City.