Real Madrid : Mourinho prêt à piquer la place de Zidane !

Pour la première fois depuis ses débuts à Porto en 2002, José Mourinho vit un début de saison sur son canapé.

Entre le FC Porto (2002-2004) et Manchester United (2016-2018), l’entraîneur portugais a connu une carrière à succès, que ce soit à Chelsea (2004-2007, 2013-2015), à l’Inter Milan (2008-2010) ou au Real Madrid (2010-2013). Mais depuis le mois de décembre dernier, le technicien de 56 ans suit le football de loin. Licencié par les Red Devils, après avoir perdu le contrôle de son vestiaire et déployé un jeu très morose, le Special One n’a pas retrouvé un banc de touche pendant l’été. Une situation qui ne l’inquiète pas pour autant, vu qu’il se donne jusqu’au début de l’année prochaine pour trouver un nouveau projet à sa hauteur.

En attendant, Mourinho rêve secrètement d’un retour au Real, lui qui a refusé plusieurs propositions cet été, et notamment avec des sélections. C’est en tout cas ce qu’annonce AS ce dimanche. D’après le média espagnol, le Mou attend patiemment la suite des évènements à Madrid, où Zinédine Zidane connaît un début de saison compliqué, avec notamment le triste nul contre Valladolid samedi au Bernabeu (1-1). En refusant d'accepter un poste à risques, Mourinho se laisse donc une chance de revenir à Madrid, où il jouit toujours d'une bonne réputation auprès de la direction, mais un peu moins aux yeux des socios. Sauf que pour l'instant, il va suivre ce début d'exercice 2019-2020 devant sa TV.