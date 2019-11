Real Madrid : Karim Benzema entre encore dans la légende

Dans : Liga.

Auteur d'un nouveau doublé avec le Real Madrid, Karim Benzema continue d'impressionner par sa régularité devant le but. Le Français est désormais le sixième meilleur buteur de l'histoire du club en championnat.

Et de 11 ! Karim Benzema n'en finit plus de marquer les esprits cette saison. Le Real Madrid s'est imposé, ce samedi, 4-0 sur le terrain d'Eibar, et son buteur n'est pas étranger à ce succès. En effet, le Français a inscrit son deuxième doublé de la semaine, après celui face à Galatasaray en Ligue des Champions. Un nouveau doublé qui fait entrer l'attaquant de 31 ans un peu plus dans la légende des Merengue.

Après avoir dépassé Alfredo Di Stefano dans le classement des meilleurs buteurs de la C1, Karim Benzema a dépassé une autre légende du football mondial ... Ferenc Puskas ! L'ancien lyonnais a, désormais, inscrit 157 buts avec le maillot madrilène en Liga. Une performance qui lui permet de dépasser le Hongrois dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid, et de passer à la sixième place de ce classement dominé par Cristiano Ronaldo, avec 311 buts...