Real Madrid : Cristiano Ronaldo a trouvé le moyen de décupler son salaire

Dans : Liga, Foot Europeen.

A nouveau au centre des rumeurs pour un départ du Real Madrid, Cristiano Ronaldo fait le tour des clubs qui pourraient s’offrir ses services.

S’il rêve de Manchester United, de nombreux obstacles se dressent à son retour à Old Trafford, et notamment la prolongation de contrat attendue de José Mourinho, qui est loin d’être son entraineur préféré après leur collaboration catastrophique au Real Madrid. Le PSG est toujours annoncé comme un possible point de chute étant donnée l’admiration que voue Nasser Al-Khelaïfi à la star portugaise. Mais ce jeudi, le spécialiste italien des transferts qu’est Gianluca Di Marzio annonce qu’un nouveau club pourrait entrer dans la danse.

Il s’agirait alors d’un changement de cap total pour Cristiano Ronaldo, qui provoque l’intérêt du Tianjin Quanjian. Le club chinois, dont le budget est quasiment sans limite et qui s’est payé des joueurs comme Anthony Modeste, Axel Witsel ou Alexandre Pato dernièrement, souhaiterait proposer un contrat en or au quintuple Ballon d’Or, pour lui offrir une retraite dorée et certainement l’un des meilleurs salaires au monde. Chose qu’il n’arrive pas à obtenir du Real Madrid, où les discussions pour la prolongation de contrat n’avancent pas, puisque le club madrilène refuse d’ouvrir les négociations avec un joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2021, et qui n’est pas dans la meilleure forme de sa carrière.