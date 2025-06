Real Madrid ‍: Coup de chaud, Mbappé absent de l’entrainement

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

A la veille de l’entrée en jeu du Real Madrid dans la Coupe du monde des clubs, la formation merengue s’est entrainée sans Kylian Mbappé. L’attaquant français, qui enchaine cette saison après avoir été sollicité avec les Bleus était absent et ce n’était pas prévu. Selon The Athletic, il s’est plaint d’être fiévreux ce mardi et a été dispensé de la séance. Il reste à savoir s’il sera remis pour affronter le Al Hilal où évoluait encore Neymar il y a quelques mois, ce mercredi soir au Hard Rock Stadium, le stade de Miami où évolue habituellement un certain Lionel Messi.