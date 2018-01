Real Madrid : Ce comportement à l'encontre de Benzema que son agent ne tolère plus

Dans : Liga, Foot Europeen.

Alors que Karim Benzema vit une période plus que délicate au Real Madrid, son agent Karim Djaziri a publiquement pris sa défense.

Depuis plusieurs semaines, les supporters du Real Madrid ne sont pas à la fête, puisque le club de Zinédine Zidane est actuellement quatrième de Liga à 19 longueurs du Barça, et ils ont même pris Karim Benzema en grippe... Dimanche, lors de l'écrasante victoire des Merengue contre La Corogne (7-1), l'attaquant français est entré en jeu à la 64e minute... sous les sifflets du Santiago-Bernabéu. Encore une fois conspué par son propre public, KB9 commence à en avoir ras-le-bol, alors que le Real se serait mis en tête de le virer l'été prochain pour faire de la place à un nouvel avant-centre de classe mondiale. Par conséquent, son agent a décidé de monter au front pour prendre la défense de son protégé.

« Ce sont des temps difficiles, mais depuis qu’il est petit, il a prouvé qu’il est fort mentalement, et il l’a aussi fait depuis tout ce temps à Madrid. Il est dans le club de ses rêves depuis 9 ans et c’est injuste qu’il soit sifflé quand le Real Madrid mène au score et qu’il revient d’une blessure d’un mois. Karim a toujours montré un engagement exemplaire avec le club et s’est toujours plus soucié de l’équipe que de lui. Il ne mérite pas ça. Comment ne pourrait-il pas être touché ! Il ne le comprend pas parce que ça ne peut pas se comprendre et c’est un manque de respect pour un joueur qui est le septième meilleur buteur de l’histoire du club, qui a participé à une des périodes les plus brillantes du meilleur club du monde. Tout le monde peut être sifflé, et les supporters sont dans leur droit. Ils ont sifflé Zidane, Cristiano... mais jamais un joueur qui n’est pas entré en jeu. C’est incompréhensible et ce n’est pas la meilleure façon d’aider un joueur de ton équipe », a balancé, dans les colonnes de Marca, Karim Djaziri, qui sait très bien que Benzema doit considérablement améliorer ses statistiques, qui sont pour l'instant de quatre buts en 16 matchs cette saison, pour récupérer un public madrilène toujours aussi exigeant.