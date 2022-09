Real Madrid : Camavinga est amoureux, et c'est pour la vie

Dans : Liga.

Par Marc Verti

Recruté la saison dernière par le Real Madrid, Eduardo Camavinga s'est imposé comme un élément essentiel de la formation madrilène. Son agent a livré les ressentis du joueur français depuis son arrivée dans le club de la capitale espagnole.

Joker de luxe de Carlo Ancelotti la saison dernière, Camavinga a prouvé à tout le monde qu'il avait bien le talent pour évoluer dans une équipe aussi prestigieuse que le Real Madrid. Parmi les Modric, Kroos, Casemiro et Valverde, l'ancien joueur du Stade Rennais a réussi à faire sa place et reste une valeur sûre du technicien italien. Recruté pour 31 millions d'euros, hors bonus, le joueur de 19 ans est promis à un avenir radieux en Espagne. Jonathan Barnett, l'influent agent et président d'ICM Stellar Sports, l'agence qui représente Eduardo Camavinga, s'est confié auprès du site Goal.com sur les ambitions internationales du natif de Miconje (Angola) ainsi que sur son adaptation à Madrid et en Liga.

Le Real Madrid, le club parfait pour Camavinga ?

« Il est ravi, il est très heureux au Real Madrid, il adore le club. De très bonnes choses lui sont arrivées depuis son arrivée. Si vous voulez être le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs, la meilleure chose à faire est de jouer au Real Madrid » a expliqué l'agent britannique qui estime que pour devenir le meilleur joueur de la planète, il faut évoluer sous les couleurs du club de la Maison Blanche. Impossible donc d'envisager un départ, tant l'ancien rennais est tombé amoureux du Real Madrid, et de son énorme ambition chaque saison. Visiblement, le milieu de terrain est sous le charme du Real Madrid. Le représentant de Gareth Bale a également donné son opinion sur les chances de voir Camavinga disputer la Coupe du monde. « Je pense qu'il a beaucoup d'opportunités. C'est un grand joueur et je pense qu'il devrait y aller, mais ce n'est pas ma décision, c'est l'affaire de l'entraîneur français » a confié Jonathan Barnett. Le mondial au Qatar débute en novembre et vu les récentes absences et blessures des milieux de terrain français, Camavinga a une opportunité à saisir pour faire partie de la liste de Didier Deschamps.