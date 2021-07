Real Madrid : Benzema va faire enrager Sergio Ramos

Dans : Liga.

Dans une forme resplendissante, Karim Benzema a confirmé son incroyable niveau à l’occasion de l’Euro 2021 avec la France.

Du haut de ses 33 ans, l’attaquant du Real Madrid est assurément à l’apogée de sa carrière. Auteur de quatre buts avec les Bleus durant l’Euro, Karim Benzema va encore faire le bonheur des Merengue pour de longs mois. Et pour cause, le média espagnol ABC affirme ce lundi que le Real Madrid va proposer une prolongation de deux ans à Karim Benzema, soit jusqu’en juin 2024. Une preuve de confiance énorme de la part de Florentino Pérez, dans la mesure où le Real Madrid ne propose habituellement que des prolongations d’un an aux joueurs de plus de 30 ans. C’est notamment pour cette raison que Sergio Ramos, qui souhaitait un nouveau bail jusqu’en 2023, a quitté la Casa Blanca pour le Paris Saint-Germain.

Le média espagnol affirme en ce qui concerne Karim Benzema que l’attaquant français a d’ores et déjà donné son accord au Real Madrid pour prolonger, et que l’officialisation de ce renouvellement est prévu pour le 22 juillet, soit la date de retour de Karim Benzema à l’entraînement après ses vacances. En prolongeant au Real Madrid jusqu’en 2024, l’attaquant tricolore se fixera de gros objectifs collectifs, mais également individuels. Il faut dire qu’avec 279 buts au compteur, il peut rêver de doubler Raul (323 buts), Alfredo Di Stefano (309 buts) ou encore Carlos Santillana (290) au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club merengue. De beaux objectifs en perspective pour Karim Benzema, qui sera orphelin de son entraîneur fétiche Zinedine Zidane au Real Madrid la saison prochaine. L’attaquant formé à Lyon n’a cependant pas trop de soucis à se faire avec la nomination d’un coach qu’il connaît parfaitement en la personne de Carlo Ancelotti, recruté en provenance d’Everton par Florentino Pérez au début de l’été.