Real Madrid : Benzema chouchouté au mercato, c’est l'amour fou

Dans : Liga.

Meilleur buteur du Real Madrid la saison passée, Karim Benzema a une nouvelle fois répondu avec brio aux doutes et aux critiques.

A ceux qui prédisaient sa disparition avec le départ de Cristiano Ronaldo, la réponse a été fulgurante. La remontée en championnat pour doubler le FC Barcelone en a été la dernière preuve, même si l’échec en Ligue des Champions pèse forcément sur les esprits. Cet été, le Real Madrid aurait pu être tenté de faire un avant-centre de premier plan ou même un concurrent. Il n’en sera rien. Le Français a écrasé ses adversaires pour le poste de « 9 » et Mariano Diaz ou Luka Jovic le constatent à chaque rencontre. Sur le marché des transferts, El Confidencial révèle que Florentino Pérez a refusé les idées de ses recruteurs, pour ne pas faire d’ombre à KB9, devenu son chouchou au fil de ses 11 ans de présence dans la Maison Blanche.

Ainsi, le journal espagnol affirme que, devant la situation délicate de ces avant-centres sur le marché des transferts, le Real Madrid s’est bien vu proposer Luis Suarez, qui a finalement quitté le Barça pour rejoindre l’Atlético, mais aussi Alvaro Morata, une ancienne victime de Benzema. Ce dernier a préféré repartir pour la Juventus, et laisser donc le Français comme l’arme offensive numéro 1 de la formation de Zinedine Zidane cette saison. Une occasion en or de marquer encore un peu plus l’histoire du club, puisqu’en cas de belle saison, il peut passer quatrième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid (il lui fait 186 buts et il en est à 169), et se retrouver derrière les légendes Cristiano Ronaldo, Raul et Alfredo Di Stefano.