Real Madrid : Benzema c'est pas Ronaldo, au boulot

Attaquant vedette du Real Madrid, il a encore marqué mardi contre Getafe, Karim Benzema n’est pas encore le patron de l’équipe en terme de responsabilité dans un domaine bien précis.

Marca s’est en effet penché sur les tireurs des coup-francs offensifs au sein de la Maison Blanche et le Français passe véritablement au dernier plan. Arrivé au Real Madrid en 2009, l’ancien lyonnais a longtemps été dans le jeu le lieutenant de Cristiano Ronaldo, tireur de coup-franc par excellence, qui ne lui en a laissé tirer qu’un en 10 ans. De quoi poser de sérieuses barrières à ce niveau déjà. Mais, même avec le départ de CR7 pour la Juventus Turin, la donne n’a pas vraiment changé ces dernières années, puisque Gareth Bale et Sergio Ramos ont pris le relais, ne laissant que quelques miettes à Luka Modric, Isco, Toni Kroos ou Karim Benzema.

Le week-end dernier face à Huesca, KB9 a ainsi tiré un coup-franc direct pour seulement la troisième fois de sa longue histoire avec les Merengue. L’absence d’Isco et la blessure de Sergio Ramos lui permettant ainsi de tenter sa chance. Au total, les comptes ont été effectués, et le Tricolore a pris ses responsabilités sur 0,41 % des coup-francs directs bien placés depuis son arrivée au Real Madrid. Une prise de responsabilité et un domaine à travailler pour Karim Benzema, qui sait que le Real Madrid a totalement perdu de son efficacité depuis le départ de Cristiano Ronaldo. En effet, le club de la capitale espagnole présente un bilan assez peu convaincant de trois buts en 53 tentatives.