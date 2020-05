Real Madrid : Au PSG, on sait apprécier le talent de Benzema

Dans : Liga.

Parfois annoncé dans le viseur du PSG, Karim Benzema a au moins un fan dans l'effectif parisien.

Plus que jamais depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin en 2018, Karim Benzema est le leader de l’attaque du Real Madrid. Le club merengue a beau avoir des stars internationales comme Eden Hazard et Gareth Bale dans son effectif, le vrai patron offensif, c’est sans aucun doute KB9. Son niveau de jeu est constant, son influence sur ses coéquipiers est indéniable, et il continue d’empiler les buts quand son équipe en a besoin. En plus de cela, son sens du placement et sa volonté de décrocher pour toucher le ballon et se mettre au coeur du jeu ont de quoi dérouter les défenseurs. C’est ce qu’avoue Presnel Kimpembe, arrière central du PSG qui a croisé plusieurs fois la route de son compatriote ces dernières années en Ligue des Champions. Et à chaque fois, le champion du monde 2018 avoue avoir apprécié d’être confronté à un joueur du talent de Karim Benzema.

« Le joueur le plus difficile à gérer depuis le début de ma carrière ? Benzema. Les gens vont s’attendre à ce que je dise le nom d’un joueur assez costaud, mais non. Benzema, il a une intelligence de jeu incroyable », a livré Presnel Kimpembe au cours d’un live Instagram avec le commentateur enflammé des réseaux, Sabri. Une belle reconnaissance pour Karim Benzema, rarement cité dans les joueurs qui font des misères aux plus grands défenseurs, mais toujours aussi bien placé quand il faut faire parler les statistiques et les titres.