Real Madrid : Aréola n'est pas si mauvais, Zidane le défend

Le gardien prêté par le PSG n'a pas été à son avantage lors de la défaite du Real Madrid en Coupe du Roi (3-4). Zidane est monté au créneau pour le défendre.

Leonardo était déjà considéré comme un demi-Dieu au PSG lors de son premier passage, mais son retour a été unanimement salué. Et ces derniers jours encore plus. Pendant que, ce mardi, Keylor Navas multipliait les exploits avec le PSG pour permettre à son équipe de s’imposer à Nantes, 48 heures plus tard, le Real Madrid s’est incliné à domicile en Coupe du Roi face à la Real Sociedad. Quatre buts encaissés, dont un où il est clairement coupable, Alphonse Areola ne manque pas au PSG avec son niveau de jeu toujours aussi irrégulier. Le champion du monde français n’est que prêté par Paris, et nul doute qu’aucune option d’achat ne devrait être levé. Mais cela n’a pas empêché Zinedine Zidane de défendre son portier malgré l’élimination en Coupe du Roi qui fait très mal.

« Quatre buts encaissés, c'est beaucoup et cela fait mal. Ce n’est pas simplement le gardien, il y a la défense aussi. C’est une question qui concerne tout le monde. Je ne pense pas que cela soit de sa faute s’il prend quatre buts. C’est dur, c’est vrai. On prend quatre buts en un seul match, mais il faut vite relever la tête et penser à notre prochain match parce que c’est ça le football. Il faut accepter d’avoir perdu face à une équipe qui nous a mis en difficulté », a expliqué l’entraineur du Real Madrid, pas épargné non plus par les critiques après avoir mis une équipe amoindrie en Coupe du Roi.