Real : Le PSG, c'est fort ? Bale l'ignore, il préfère regarder le golf

Dans : Liga, PSG, Ligue des Champions.

Auteur d’un doublé face à La Corogne dimanche après-midi (7-1), Gareth Bale est de retour en forme à trois semaines du choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Invité à s’exprimer sur ce match tant attendu du 14 février prochain, l’ancien ailier de Tottenham a botté en touche d’une manière plutôt… originale. « Le PSG ? La vérité, c’est que je ne regarde pas beaucoup de football pendant mon temps libre. Je préfère regarder le golf » a lâché Gareth Bale dans les colonnes de Marca, avant d’évoquer plus sérieusement le choc face au PSG.

« On ne s’imagine pas être éliminé par Paris, surtout que le match n’est pas tout de suite. Nous devons gagner chaque match. La Ligue des Champions est importante bien-sûr, il faut que nous arrivions à ce match des 8es de finale en confiance. Ma forme physique ? J’ai travaillé très dur pour récupérer ma meilleure forme. Aujourd’hui, je me sens très bien, je n’ai plus mal à la cheville. Chaque match qui passe, je me sens mieux ». Décevant face à Lyon dimanche soir au Groupama Stadium de Décines, Layvin Kurzawa est prévenu. Il aura un (très) gros client à Santiago Bernabeu dans trois semaines…