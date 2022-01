Real : Kylian Mbappé arrive, Eden Hazard se prend un coup de pression

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Pour faire de la place à Kylian Mbappé, le Real Madrid pousse Eden Hazard vers la sortie. Le joueur belge a du mal à comprendre.

Rarement une recrue de prestige du Real Madrid n’aura vu sa situation se dégrader aussi rapidement. Si Gareth Bale avait connu une adaptation difficile, il était tout de même titulaire dans les grands matchs pendant ses premières années, et avait été décisif dans les triomphes européens du club merengue. Mais pour Eden Hazard, le statut de titulaire est déjà à oublier alors que le Real de Carlo Ancelotti marche très bien sans lui dans le 11 de départ. Pire, le Belge est invité à prendre la porte en fin de saison, et à retourner en Premier League pour faire de la place aux nouveaux venus, dont Kylian Mbappé en provenance du PSG. La preuve a été criante cette semaine, puisque, bien que disponible, le Diable Rouge n’a pas disputé la moindre minute du Clasico face au Barça. Depuis son arrivée à Madrid, Eden Hazard n’a pas joué une seule seconde des 6 confrontations face aux Catalans, une statistique incroyable et tellement parlante de son échec au Real.

Eden Hazard n'a jamais joué un Clasico

Et la sanction est en train de tomber. Defensa Central, le média très proche du président Florentino Pérez, annonce que l’ancien lillois est poussé vers la sortie. A l’intérieur du club merengue, on lui fait comprendre qu’il n’y a pas de place pour lui au club la saison prochaine, et qu’il serait de bon ton d’aller voir ailleurs. Même écho en Belgique, avec le sélectionneur Roberto Martinez qui s’inquiète de son temps de jeu en chute libre, et espère bien l’avoir en forme pour la Coupe du Monde au Qatar à la fin de l’année. Cette tendance forte a en tout cas beaucoup touché Eden Hazard, qui était persuadé qu’il pouvait retrouver son niveau avec le Real Madrid, mais se rend bien compte que le club ne mise plus sur lui pour l’avenir. Le Belge ne comprend pas pourquoi Carlo Ancelotti ne lui donne pas plus de temps de jeu, mais les dés semblent jetés, du moins pour cette deuxième partie de saison. Pour le moment, en dehors de rumeurs d’arrivées à Newcastle ou d’un retour à Chelsea, les portes de sortie sont rares pour Eden Hazard, qui possède un contrat allant jusqu’en 2024, avec l’un des plus gros salaires de la Maison Blanche au passage.