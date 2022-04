Real : Karim Benzema mis à l’amende, il garde le sourire

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le Real Madrid a décroché une précieuse victoire à Osasuna (1-3). Un succès qui rapproche l’équipe de Karim Benzema du titre de champion.

Homme providentiel du Real Madrid depuis le début de la saison, Karim Benzema n’a cette fois pas été décisif. L’attaquant de l’Equipe de France a pourtant eu l’occasion d’inscrire un doublé mais chose assez incroyable pour être soulignée, Karim Benzema a manqué deux penaltys. Ses coéquipiers ont heureusement rattrapé le coup et ont fait le travail, mais le buteur formé à l’OL n’a pas pour habitude de se montrer aussi maladroit devant les buts adverses. Sur son compte Instagram, Karim Benzema n’a d’ailleurs pas manqué de remercier ses coéquipiers du Real Madrid et s’est excusé pour ce double échec tout en gardant le sourire. « Merci les gars, pas très chanceux ce soir » a publié l’avant-centre des Merengue avec un émoticône souriant, qui prouve que les deux échecs sur penalty n’auront pas empêcher Karim Benzema de dormir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Ancelotti conforte Benzema

Karim Benzema peut d’autant plus digérer cet échec que son entraîneur Carlo Ancelotti l’a très vite dédouané et lui témoignant une confiance absolue après le match. « Seul celui qui prend les penaltys peut les manquer. S'il y avait un autre penalty, il l'aurait pris » a fait savoir l’entraîneur du Real Madrid. Au-delà des tentatives manquées de Karim Benzema, il faut surtout mettre en lumière le gardien adverse Sergio Herrera, qui a stoppé les deux penaltys de « KB9 ». Après le match, le gardien d’Osasuna a livré ses petits secrets. « Je savais de quel côté Benzema allait tirer. J'ai regardé ses penaltys contre le Celta, et il y avait aussi un peu de psychologie. C'est la même chose que contre le Celta, il en a raté un et a tiré le second vers son côté favori » a savouré le gardien d’Osasuna, qui n’a cependant rien pu faire sur les buts de David Alaba, Marco Asensio et Lucas Vazquez.