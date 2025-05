Real ‍: Ils détestent Vinicius, bon courage à Xabi Alonso

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Xabi Alonso vient à peine de débarquer au Real Madrid en provenance du Bayer Leverkusen. L'Espagnol aura beaucoup de chantiers à régler, à commencer par certains problèmes de vestiaire.

Xabi Alonso a récemment remplacé Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid. L'Espagnol se voit récompensé de sa très belle aventure du côté du Bayer Leverkusen. Il ne manquera pas de travail dans la capitale espagnole, surtout après la saison que vient de vivre le club merengue. Xabi Alonso a sans doute des idées précises de là où il veut emmener son collectif. Mais pour ce faire, il se devra de régler certains problèmes pesants au sein de son vestiaire. Comme souvent depuis quelques mois, Vinicius Jr est concerné. Le Brésilien n'aurait d'ailleurs plus aucune relation avec deux autres cadres du Real Madrid.

Vinicius déjà rappelé à l'ordre par Xabi Alonso

Ces dernières heures, Don Balon précise en effet que Vinicius Jr a des relations au point mort avec Thibaut Courtois et Antonio Rudiger. Le Belge et l'Allemand ne goûteraient que très peu à l'attitude parfois toxique du Brésilien, souvent impliqué dans des polémiques. Le média précise que Xabi Alonso aurait déjà eu une discussion avec Vinicius Jr, lui demandant d'être plus mature et mettre de l'eau dans son vin. Il souhaite également que le Brésilien aide plus ses coéquipiers dans les tâches défensives. On verra très vite si la discussion entre les deux hommes aura eu l'effet escompté.

Pas mal de changements auront lieu cet été au Real Madrid. Il se dit que Xabi Alonso veut construire autour de Kylian Mbappé, nouvelle grande star de l'équipe espagnole, au grand dam de Jude Bellingham et Vinicius Jr. Surtout, l'ancien milieu de terrain va s'atteler à façonner un collectif à son image. Au Bayer Leverkusen, son projet de jeu avait fait mouche. Au Real Madrid, cela passera aussi par la faculté à ménager les égos, et pour commencer, Vinicius Junior pourrait prolonger au Real Madrid cet été, histoire de reprendre aussi un statut d'attaquant vedette qu'il n'a plus.