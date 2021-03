Real : Ferland Mendy est énorme, il a du Mbappé en lui

Dans : Liga.

Buteur contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions mercredi soir, Ferland Mendy s’impose comme un titulaire indiscutable au Real Madrid.

Un an et demi après son transfert en provenance de l’Olympique Lyonnais, le défenseur gauche de l’Equipe de France a totalement pris la mesure du Real Madrid. Joueur clé de Zinedine Zidane, l’international tricolore est désormais le choix n°1 du technicien merengue, devant la légende Marcelo. Très à l’aise offensivement, Ferland Mendy est également un défenseur extrêmement fiable, ce qui fait de lui l’un des meilleurs joueurs du moment à son poste. Ce n’est pas son agent Yvan Le Mée qui va dire le contraire. Dans une interview accordée à Tuttosport, le représentant de Ferland Mendy a chanté les louanges de son poulain, le comparant notamment à Kylian Mbappé.

« Il y a deux ans, j'ai dit qu'il deviendrait le Kylian Mbappé des arrière gauche et le temps m'a donné raison. Jouer avec le Real Madrid fait de vous un meilleur joueur et je ne peux pas voir d'arrière latéral plus complet que Mendy de nos jours » explique Yvan Le Mée avant de dévoiler l’intérêt de la Juventus Turin pour Ferland Mendy au moment de son transfert de Lyon. Mais c’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise avec une offre de 48 ME soumise au club rhodanien et acceptée par Jean-Michel Aulas en personne. « Nous avons parlé à la Juventus, mais ils avaient déjà Alex Sandro. La vérité est que le Real Madrid le voulait plus que quiconque ». Reste maintenant à voir si la progression de Ferland Mendy se poursuivra au point d’être retenu par Didier Deschamps pour disputer l’Euro en 2021 avec les Bleus. C’est sans conteste le prochain gros objectif de l’ex-Lyonnais.