Real : Cristiano Ronaldo, Mbappé, Zidane… Tout ça à cause de Bale

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Triple buteur contre les Kashima Antlers (3-1) mercredi, en demi-finales du Mondial des clubs, Gareth Bale a porté le Real Madrid à lui tout seul. Autant dire que Florentino Pérez a dû sauter de joie.

Depuis son arrivée en 2013, le Gallois est devenu le chouchou du président. Et c’est justement cette relation privilégiée que dénonce la presse espagnole. Car selon le quotidien As, l’ancien joueur de Tottenham serait responsable des départs de Zinédine Zidane et de Cristiano Ronaldo. En effet, le patron du club madrilène aurait préféré sacrifier le Portugais au lieu de vendre Bale. D’où le désaccord avec l’entraîneur français qui avait donc décidé de partir par la grande porte.

Et ce n’est pas tout. Toujours d’après la même source, la fusée galloise aurait également provoqué l’échec des discussions avec Kylian Mbappé ! Apparemment, l’ancien Monégasque était prêt à rejoindre le Real à condition que Bale s’en aille, ce que Pérez aurait refusé, laissant le prodige filer au Paris Saint-Germain. Compte tenu du rendement du gaucher, espérons pour les Merengue que ces rumeurs soient infondées…